Entrada da SCML no capital do Montepio Geral? “Parece-nos obviamente bem”, diz António Costa

Em entrevista à SIC, questionado sobre o putativo investimento da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) no Montepio Geral, o primeiro-ministro António Costa ressalvou a autonomia das instituições mas não deixou de salientar que o Governo não tem nada a opor. “O que é importante é nós concluirmos o trabalho de estabilização do sistema financeiro. Foi dos segredos mais bem escondidos – e mais mal escondidos – no período da ‘troika’. É preciso não esquecer, isto tem sido um processo muito duro e difícil,” começou por realçar Costa.

“Mas quer mesmo a SCML no capital do Montepio Geral?”, insistiu o jornalista. “Nós respeitamos a autonomia das instituições. O senhor provedor [da SCML] perguntou ao Governo se tinha algo a opor e o Governo disse que não tinha nada a opor,” respondeu o primeiro-ministro.” Entendemos que é útil para o conjunto da estabilização do nosso sistema financeiro que haja um banco que seja um pilar no setor social. E portanto se ao Montepio, se puderem associar a SCML, as misericórdias, outras mutualidades, é saudável…”

“É importante para o nosso sistema financeiro que haja um banco do setor social. Se as instituições do setor social se quiserem associar para reforçar a solidez financeira de uma instituição como o Montepio Geral, parece-nos obviamente bem,” concluiu Costa.