Ensino Superior: Terceira fase do Concurso Nacional permite acesso de mais 1.602 alunos

O número de colocados na 3.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior aumentou este ano 3% para 1.602 estudantes. Os dados revelados esta sexta-feira pela Direção-Geral do Ensino Superior mostram que ao todo foram admitidos 46.544 novos alunos nas três fases de acesso, confirmando as estimativas oficiais que apontavam para cerca de 47 mil novas entradas.

Estão concluídas todas as fases do Concurso Nacional de Acesso este ano. No total, foram admitidos, através desta forma de ingresso, 59% dos estudantes no ensino universitário (27.817 alunos) e 41% no ensino politécnico (18.727). O número de colocados permitiu preencher 91,6% das vagas colocadas a concurso, o que representa uma subida de 2,1 pontos percentuais em comparação com o ano passado.

Os dados da 3.ª fase, tornados públicos esta noite, mostram que houve mais alunos a entrar no ensino politécnico (528) do que no universitário (414). A esta terceira fase candidataram-se 4.230 alunos, 1.977 dos quais tinha sido colocado na fase anterior à que se matricularam e 1.591 que não ficaram colocados na 2.ª fase de acesso.