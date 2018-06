Ensino privado ou público? Como saber qual é a melhor opção

A escolha do melhor ensino para os seus filhos é um dos desafios e preocupações que podem revelar-se mais complicados de resolver ao longo da educação dos próprios. Entre o público e o privado ambos possuem vantagens e desvantagens, como tal o segredo poderá estar em saber avaliar as prioridades e necessidades do momento em questão.

Desde logo deverá fazer contas ao seu orçamento para saber quanto pode, ou quer gastar. O seu horário de trabalho é também importante sobretudo se não tiver ninguém que possa cuidar dos seus filhos (familiares ou amas). Se as suas finanças lhe permitem colocar os seus filhos (principalmente se forem pequenos), no ensino privado, então aqui esta é a melhor aposta, precisamente pelo facto de ter quem tome conta deles até (bem) mais tarde.

Para decidir em qual dos estabelecimentos de ensino deve colocar os seus filhos, uma das melhores formas é pedir a opinião de familiares, ou amigos que tenham vivido uma situação idêntica recentemente e como vivemos numa era tecnológica, a internet é neste caso um bom meio de informação. Uma forma simples, mas eficaz de avaliar ambas as escolas é visitá-las sem avisar e desse modo ficar a perceber, que tipo de relação existe entre as crianças e os adultos.

Assistir a uma aula e conversar com os professores sobre os métodos de ensino e de como os alunos lidam com eles, é outro aspeto a ter em consideração, tal como verificar que tipo de crianças vão ser colegas do seu filho, já que é com elas que ele vai passar a maior parte do dia podendo ser influenciados pela positiva ou negativa.

Deverá também ter em conta que tanto no público como no privado, a qualidade do ensino ou da educação irá depender dos professores, educadores e auxiliares. O importante neste caso é o bem estar educacional das suas crianças e nenhum dos ensinos seja ele público ou privado tem de ser obrigatoriamente mau, ou bom.

Na hora de escolher devem ser tidos em consideração alguns fatores, como por exemplo:

Localização; Transportes; Horário; Proposta pedagógica ;Espaço físico ;Alimentação ;Local destinado às atividades; Acompanhamento individual; Mensalidade; Aulas de inglês; Atividades extracurriculares; Segurança; Organização interna; Estabilidade do corpo docente; Limpeza; Janelas; Como é a prática da sala de aula; Projetos em que participa; Número de alunos por turma e participação dos pais.

A qualidade de ensino dos professores também é uma das razões que deve ter em conta, tal como as infraestruturas, do estabelecimento, seja ele de ensino público ou privado.

“Os filhos devem ter uma voz ativa neste processo de escolha mas não um papel decisivo” e essa decisão “cabe aos pais” já que, “as crianças ainda não têm capacidade para avaliar os prós e os contras das circunstâncias, nem antecipar-se aos factos”, esclarece Renato Paiva, especialista em educação, em declarações ao “SAPO”.

Escolher o melhor estabelecimento de ensino para os seus filhos deve ser uma decisão pensada com algum cuidado e tempo, não sendo também aconselhável mudanças constantes de escola, já que as crianças facilmente criam laços entre si, bem como ao meio onde estão inseridas e ao retirar-lhes isso poderá trazer-lhes alguma instabilidade e pouca confiança.