Engenharia: Há uma escola portuguesa entre as melhores do mundo

A área de Engenharia da Universidade de Lisboa, que corresponde ao Instituto Superior Técnico, ficou classificada em 48º lugar no prestigiado ranking da US News.

É a primeira vez que uma escola portuguesa desta área fica classificada entre as 50 melhores do mundo, um resultado atribuível à qualidade dos professores, investigadores e alunos do Instituto Superior Técnico e ao desenvolvimento da ciência e engenharia portuguesas.

O Técnico alcança ainda o 11º lugar no ranking das escolas da Europa neste ranking.