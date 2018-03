Energias renováveis asseguraram consumo de eletricidade em Portugal durante 69 horas

As fontes de energias renováveis garantiram o consumo de eletricidade em Portugal durante 69 horas, quase três dias seguidos, entre as 16 horas da tarde de sextas-feira, dia 9 de março, e as 13 horas de segunda-feira, dia 12 de março.

Segundo a APREN – Associação de Energias Renováveis, de acordo com dados da REN – Redes Energéticas Nacionais, a eletricidade de origem renovável produzida nesse mesmo período foi de 521 GigaWatts/hora (GWh), enquanto o consumo elétrico nacional foi de 408 GWh.

“O grande destaque vai para as centrais eólicas nacionais, que só por si abasteceram o consumo elétrico em 65% do período. Estes dados reforçam o papel das fontes renováveis no abastecimento fiável e seguro das necessidades elétricas de Portugal”, destaca um cmunicado da APREN.