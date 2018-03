Energia: Petróleo, gás natural e carvão crescem na procura. Renováveis com ganhos “impressionantes”

A demanda global de energia cresceu 2,1% em 2017, mais do dobro do ano anterior, impulsionada pelo forte crescimento da economia global. Petróleo, gás natural e carvão assumiram a maior parte do crescimento na procura, cerca de 70%. Apesar das renováveis terem conquistado ganhos impressionantes. Os melhoramentos na eficiência energética desaceleraram.

Como resultado dessas tendências, a emissão global de dióxido de carbono associado à energia cresceu 1,4% em 2017 depois de ter permanecido constante durante três anos.

As emissões de carbono, que atingiram o marco histórico de 32,5 gigatoneladas no último ano, não aumentaram em todo o lado. Enquanto a maior parte das economias observaram um aumento, outras – nomeadamente, os Estados Unidos, o Reino Unidos, México e Japão – evidenciaram quedas. A maior queda na emissão foi nos Estados Unidos, conduzidas pelo desenvolvimento de energias renováveis.