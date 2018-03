Energia leva PSI 20 a fechar no vermelho. Estreia da F. Ramada não impressiona

A Bolsa de Lisboa fechou esta segunda-feira no vermelho, penalizada pelo setor da energia. O índice de referência nacional recuou 0,73% para 5.396,40 pontos, a acompanhar as perdas entre as pares europeias. Esta segunda-feira ficou marcada pela estreia da empresa de aços, armazenagem e ativos florestais F. Ramada no PSI 20, mas também pela saída da tecnológica Novabase.

“O início da semana foi negativo para as praças europeias, incluindo a portuguesa. O PSI 20 encerrou com uma perda em torno dos 0.70%, penalizado sobretudo pelas quedas da Galp, do grupo EDP e dos CTT”, explicaram os analistas do BPI.

As perdas foram lideradas pelas energéticas com a EDP Renováveis a cair 1,9%, a REN 1,9%, a Galp Energia 1,58% e a EDP 1,34%. A Corticeira Amorim (1,56%), a Altri (1,56%), os CTT (1,44%), a NOS (1,37%), a Jerónimo Martins (0,83%), a Semapa (0,72%) e a Sonae Capital (0,21%) também fecharam no vermelho.

BCP em contraciclo no regresso ao Euro Stoxx 600

Na primeria sessão em que integrou o PSI 20, a F.Ramada não apresentou qualquer variação. Os analistas consideram que a entrada da empresa reforça o setor da indústria no índice, mas que esta deverá enfrentar problemas de baixa liquidez.

“Pelo contrário, o BCP foi dos poucos títulos a encerrar em alta, no dia em que ingressou os componentes do Stoxx 600, o índice que reúne as 600 maiores empresas da Europa, o que lhe dará maior visibilidade”, referem. As ações do banco subiram 0,65% e os analistas esperam que continue a beneficiar do acesso a maiores investidores institucionais tanto nacionais como estrangeiros.

Ainda no verde fecharam a Navigator (1,63% para 4,734 euros), a Pharol (0,42% para 0,2395 euros) e a Mota-Engil (0,14% para 3,615 euros).

Bolsas caem e libra sobe com acordo pós-Brexit

“Nesta primeira sessão da semana, os mercados europeus negociaram em trajetória descendente, com os investidores a aguardarem pela reunião da Reserva Federal norte-americana, agendada para quarta- feira”, acrescentam os analistas do BPI. “Em termos setoriais, os produtores de matérias-primas lideraram as perdas, ainda como reflexo do impacto de uma eventual guerra comercial desencadeada pelas novas tarifas aduaneiras nos EUA”.

Na Europa, o índice Euro Stoxx 50 perdeu 1,32%, enquanto o alemão DAX caiu 1,40%, o francês CAC 40 recuou 1,10%, o espanhol IBEX 35 cedeu 1,07% e o italiano FTSE MIB desvalorizou 0,99%.

No dia em que o Reino Unido chegou a acordo com a União Europeia sobre os termos gerais do período de transição pós-Brexit, a bolsa britânica FTSE 100 perdeu 1,40%. O euro aprecia-se face à moeda norte-americana (0,30% para 1,232 dólares) e desvaloriza contra a britânica (0,41% para 0,878 libras esterlinas).

[Notícia atualizada às 17h05]