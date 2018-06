Energia e BCP empurram bolsa portuguesa para perdas

A bolsa portuguesa encerrou a sessão desta sexta-feira, dia 8 de junho, em baixa, acompanhando o pessimismo das praças europeias no fecho de sessão desta tarde. O principal índice nacional, PSI-20, desvalorizou 0,16%, para 5.615,38 pontos, pressionado pelas perdas do setor energético e do BCP.

As ações do banco fecharam com uma queda de 1,89%, para 0,2654 euros. A Galp Energia registou um recuo de 1,95%, para 16,0850 euros. Também no setor da energia, a EDP Renováveis caiu 0,61% e a REN tombou 1,27%, para 2,3340 euros.

A dar a cor ‘vermelha’ à praça lisboeta estiveram ainda: a Mota-Engil (-1,23%), os CTT – Correios de Portugal (-1,20%), a F. Ramada (que liderou as perdas com -3,09%, para 9,400 euros), a NOS (-0,34%), a Jerónimo Martins (-0,86%) e a Pharol (-1,52%).