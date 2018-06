Energia duplica ritmo de crescimento dos preços na indústria

O ritmo de crescimento homólogo dos preços na produção industrial em Portugal mais do que duplicou em maio, face a abril, para 3,1%, empurrado pelos preços da energia, revelam os dados divulgados esta terça-feira, 19 de junho, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

“A aceleração do índice agregado foi determinada pela evolução do agrupamento de Energia, que passou de uma variação homóloga de 1,9% em abril para 9,8% em maio”, explica o INE.

A taxa de variação homóloga do Índice de Preços na Produção Industrial (IPPI) foi 1,6 pontos percentuais superior à verificada no mês anterior, fazendo com que aquele indicador subisse para o valor mais alto verificado desde agosto de 2014.