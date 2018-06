Enel cresce na América Latina com a aquisição da Unifet International

A empresa de energia Enel, uma multinacional italiana, anunciou hoje a aquisição de 21% do capital da operadora de fibra óptica Unifet International, da América Latina.

Seguindo os objetivos traçados no plano estratégico da empresa para 2018-2020, a Enel, cujo acionista maioritário é o governo italiano, adquiriu 21% da NewCo, empresa incorporada em conjunto com o Sixth Civen Fund, para adquirir 100% da Unifet International. A Sixth Civen Fund fica com 79% da NewCo, podendo liquidar a integridade da sua participação social à Enel entre 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021, por valores entre os 1.320 mil milhões de euros e os 2.1 mil milhões, dependendo da concretização de alguns objetivos negociais estabelecidos no acordo.

O acordo entre a Enel e Sixth Civen Fund deverá concretizar-se até julho de 2018.