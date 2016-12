Endividamento do setor não financeiro diminui em outubro

Face a setembro, o endividamento do setor não financeiro diminuiu 0,5 mil milhões de euros, fruto de um decréscimo de 0,4 mil milhões no endividamento do setor público e de 0,1 mil milhões no endividamento do setor privado.

De acordo com o BdP, do total do endividamento do setor não financeiro, 310 mil milhões respeitavam ao setor público e 409,8 mil milhões ao setor privado.

“A diminuição do endividamento do setor público deveu-se, sobretudo, à redução do financiamento externo, que foi parcialmente compensada pelo incremento do financiamento pelas próprias administrações públicas, pelo setor financeiro e pelos particulares”, sinaliza a instituição.

A diminuição do endividamento do setor privado, por seu turno, “reflete o decréscimo do financiamento obtido junto do setor financeiro residente em 0,4 mil milhões de euros, ainda que o endividamento externo tenha aumentado”.