Endividamento da economia sobe para nível mais alto desde 2007

O endividamento do setor não financeiro em Portugal aumentou 4,6 mil milhões de euros em abril, face a março, para 724,3 mil milhões de euros, o valor mais elevado desde, pelo menos, dezembro de 2007, mostram os dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal.

A evolução verificada em abril resulta “do incremento de 4,5 mil milhões de euros no endividamento do setor público”, essencialmente, “face ao exterior e ao sector financeiro”.

Neste mês, o IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública regressou ao mercado de dívida de médio e longo prazo com uma emissão sindicada de 3.000 milhões de euros de obrigações do Tesouro, a 15 anos. Fez, também, dois leilões de bilhetes do Tesouro, tendo colocado 1.250 milhões de euros. Em conjunto, estas operações representam a quase totalidade do aumento do endividamento registado.