Encontro entre Trump e Kim dá fôlego à Wall Street

As principais bolsas norte-americanas abriram esta terça-feira com ganhos ligeiros, após a cimeira entre EUA e Coreia que reuniu o presidente norte-americano Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong Un, em Singapura. O acordo alcançado pelos dois está a ser visto pelos mercados como positivo, mas a falta de detalhes levou a alguma cautela.

Os governantes anunciaram num comunicado conjunto que tiveram uma “alargada, aprofundada e sincera troca de opiniões sobre assuntos relacionadas com o estabelecimento de novas relações entre os EUA e a República Democrática da Coreia e a construção de um regime de paz duradouro e robusto na Peninsula da Coreia”.

Adiantaram que Trump se comprometeu a dar garantias de segurança à Coreia do Norte, enquanto Kim Jong Un reafirmou o compromisso de completar a desnuclearização.

“Qualquer inversão na escalada [de tensões] é positiva, porque no fundo há sempre preocupações com estas situações”, disse Ian Ormiston, gestor de fundos da Old Mutual Global Investors, à agência Reuters. Acrescentou que as negociações comerciais no fim de semana no encontro do G7 foram mais preocupantes.

Já a diretora de estratégia cambial para a Ásia na RBC Capital Markets, Sue Trinh, afirmou que não saiu da cimeira “nada que mude o jogo” e que ambos os lados têm conceitos muito distantes do que é a desnuclearização.

“Para os EUA, significa que a Coreia do Norte deve realizar uma desnuclearização completa, verificável e irreversível. Para Kim, significa que a Coreia do Norte suspenda os testes nucleares e de mísseis em troca de grandes concessões económicas”, explicou.

Após a cimeira, que aconteceu na madrugada desta terça-feira, Wall Street abriu com ganhos ligeiros. O índice industrial Dow Jones avança 0,015% para 25.326,17 pontos, enquanto o financeiro S&P 500 ganha 0,15% para 2.786,25 pontos e o tecnológico Nasdaq sobe 0,28% para 7.681,73 pontos.

No mercado cambial, a moeda norte-americana recua 0,08% contra o euro para 1,1793 dólares. Por outro lado, aprecia-se face à libra 0,20% para 1,3352 dólares e contra a par japonesa valoriza 0,16% para 110,21 ienes. As yields das Treasuries a 10 anos sobem 2,02 pontos base para 2,97%.