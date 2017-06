Encontrados no mar destroços do avião desaparecido na Birmânia

Peças do avião militar birmanês desaparecido hoje ao largo da Birmânia com mais de 100 pessoas a bordo foram encontrados no mar, anunciou uma fonte oficial.

“Foram encontradas no mar peças do avião”, a 218 quilómetros da cidade de Dawei (sudeste da Birmânia), disse, em declarações à agência noticiosa francesa France-Presse, Zaw Naing Lin, um responsável da força aérea birmanesa. Um avião militar birmanês com 116 pessoas a bordo foi dado hoje de manhã como desaparecido. “O contacto [com o aparelho] perdeu-se de maneira súbita por volta das 13:35 locais (08:05 hora de Lisboa)”, divulgou na altura o chefe do exército birmanês, o general Min Aung Hlaing, na sua conta pessoal na rede social Facebook. Continuar a ler Uma fonte aeroportuária precisou à France-Presse (AFP) que 116 pessoas estão a bordo do aparelho, dos quais 105 são passageiros e 11 são tripulantes. As comunicações com o avião perderam-se quando o aparelho sobrevoava a região de Dawei (sudeste de Birmânia), perto do mar de Andaman. O aparelho tinha descolado há pouco tempo da cidade de Myeik, no sul da Birmânia (atualmente Myanmar) e tinha como destino Rangum, a capital económica do país. As operações de busca e de resgate estão a decorrer com o apoio de aviões e navios militares.