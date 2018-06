Encerramento do Tribunal da Ponta do Sol causaria forte embaraço e transtorno, diz CDS-PP

O presidente do CDS-PP Madeira, António Lopes da Fonseca, pediu esta sexta-feira ao Ministério da Justiça para esclarecer o rumor de que dá conta de um possível fecho do Tribunal da Ponta do Sol devido à falta de segurança da estrutura física do prédio. O centrista lembra que o tribunal serve os concelhos da Ribeira Brava, Ponta do Sol e Calheta e que um possível encerramento causaria forte embaraço e transtorno.

O centrista diz que existem indícios de que estas instalações podem estar na iminência de fechar algo que preocupa António Lopes da Fonseca que pede também que o Ministério da Justiça esclarece essa possibilidade.

“O Tribunal da Ponta do Sol tem sido notícia por causa da falta de obras de manutenção, as autoridades nacionais prometem resolver o assunto mas o seu adiamento tem sido uma constante. Fechando-se o Palácio da Justiça os serviços judiciais e comarcas seriam deslocadas para outro local o que causaria grande desconforto da população e funcionários”, teme.