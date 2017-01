Empréstimos concedidos às famílias continuam a diminuir

Em dezembro de 2016, a taxa de variação anual (tva) dos empréstimos concedidos às famílias foi de -1,6%, comparando com -2,2% em termos homólogos. Desde junho de 2011 que a tva apresenta valores negativos, atingido o valor mínimo de -4,4% em janeiro de 2013.

Os empréstimos à habitação representavam no final de 2016 mais de 80% do total dos empréstimos às famílias. “O segmento dos empréstimos ao consumo e outros fins apresentou uma tva de 3,0% em dezembro de 2016, que compara com 0,9% em 2015”, segundo o comunicado do Banco de Portugal (BdP).

O rácio de crédito vencido dos empréstimos às famílias foi de 4,9%, menos 0,2 pontos percentuais (p.p.) do que no final de 2015. “A percentagem de devedores do setor das famílias com crédito vencido diminuiu 0,8 p.p. em relação a 2015, fixando-se em 13,2%. Estes indicadores, à semelhança do verificado nas sociedades não financeiras, estão influenciados pelos abatimentos e vendas de carteiras de crédito pelas instituições financeiras”, aponta o Bdp.