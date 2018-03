Empresas russas interessadas em instalar-se em Portugal

Existem diversas empresas russas, em particular do setor agroalimentar, interessadas em instalar-se em Portugal, com unidades de produção, transformação, armazenagem ou distribuição.

“Este é um primeiro momento, mas esperamos até ao final do ano voltar com um conjunto de empresas mais extenso e de áreas mais diversas”, disse hoje Dmitry Bulatov, presidente da União Nacional de Exportadores Alimentares da Federação Russa, que está presente em Portugal numa missão empresarial.

Esta missão empresarial, que se irá prolongar até ao final da semana, tem estado a visitar os terrenos da Baía do Tejo, empresa do universo Parpública, nos concelhos de Almada, Barreiro e Seixal (Lisbon South Bay), estando também previstas deslocação aos terrenos da Quimiparque, em Estarreja (também geridos pela Baía do Tejo) e a várias unidades industriais localizadas no Centro e no norte do País.