Empresas portuguesas são das mais pequenas da União Europeia

Os países que revelam uma dimensão média próxima de Portugal e inferior a quatro pessoas são a Eslováquia, Itália, República Checa e Espanha.

Alemanha, Reino Unido e Luxemburgo são os países onde as empresas apresentam uma maior dimensão média, a rondar as 10 pessoas ao serviço.

Em Portugal, as empresas da indústria transformadora são as que apresentam a maior dimensão média (9,8 pessoas) e as das atividades imobiliárias são as que revelam menor dimensão média (1,6 pessoas).

De acordo com os últimos dados da Pordata divulgados agora ( referentes a 2014 mas os últimos disponíveis) e avançados hoje pela Lusa, os trabalhadores por conta de outrem representam entre 70 a 96% do pessoal ao serviço nas empresas da Europa.

Em Portugal trabalhavam em 2014 nas empresas cerca de 3,4 milhões de pessoas, dos quais cerca de 80% com vínculo laboral.

Os dados da Pordata revelam ainda que Portugal tem das mais altas taxas de natalidade e mortalidade empresarial, com o país a registar a segunda taxa de mortalidade empresarial mais alta da União Europeia (15,8%), só superada pela Lituânia.

As atividades administrativas e dos serviços de apoio, com 28,7%, a construção, com 14% e o alojamento, restauração e similares, com 13,9% são os setores com taxas mais altas de mortalidade em Portugal.

Quanto à taxa de natalidade das empresas, o nosso país apresenta a quarta maior taxa, com 14,6%, numa lista liderada pela Lituânia (com 25,1%) e contrastando com a Bélgica (com 4,3%), que ocupa o último lugar da lista.

A maioria das empresas de elevado de crescimento portuguesas são do setor das indústrias transformadoras, do comércio e construção.