Empresas portuguesas querem contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Esta é uma das principais mensagens da publicação “Uma visão inspiradora para uma economia sustentável na Europa: assumir as metas de desenvolvimento sustentável” que está a ser lançada na Europa. Trata-se de uma publicação, coordenada pelo BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, que agrega e concilia a visão de 19 associações europeias empresariais sobre a relevância dos ODS.

A publicação, que está a ser entregue a decisores políticos e entidades públicas dos 19 países, tem como objetivo incentivar os governos dos países europeus e as instituições da União Europeia a considerar os ODS e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável como o quadro prioritário de desenvolvimento de políticas públicas para promover o crescimento económico e a criação de emprego, respeitando em simultâneo o ambiente e a obrigatoriedade em diminuir as emissões de CO2, como assumido no Acordo de Paris. A publicação recomenda também que o novo modelo de crescimento, assente nos ODS, implique o reconhecimento, por parte dos decisores públicos, de que o setor privado é um parceiro fundamental nesta mudança.

A publicação é acompanhada de mais de 70 exemplos de projetos empresariais que estão a contribuir para alcançar as metas dos ODS. CTT – Correios de Portugal, EDP – Energias de Portugal, Fidelidade, Lipor – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto, Nestlé Portugal, PT Portugal, Sonae MC e The Navigator Company, são empresas portuguesas que partilharam as boas práticas nesta área. Do resto da Europa chegam exemplos de empresas como Alpro, Coca-Cola Belgium and Luxemburg, Colruyt Group, D’Ieteren, Delhaize, Hellenic Petroleum, Iba, Infrabel, Elia, Lifecell, Polyeco Group, Proximus, Raycap, Sekerbank, Spadel, SCM Group, Solvay, Thalys, Titan Cement Co., UMICORE, Ukrtelecom ou Van Marcke.