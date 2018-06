Empresas Familiares – alguns desafios (II)

Na sequência do que referimos no nosso último artigo vamos referir algumas matérias que, em contexto de empresa familiar, assumem uma dimensão específica:

1) Estratégia e Planeamento

A cada momento as empresas necessitam de planear o que vão fazer, como, com que recursos e com que objectivos. É verdade para todas, mas assume no universo que tratamos algumas especificidades. Desde logo a de, nessa definição estratégica, envolver a família e promover o alinhamento entre os interesses da empresa e dos seus accionistas, e os interesses da Família. Por outro lado, importa que a expectativa de resultados seja a adequada às expectativas da família relativamente à empresa.

2) Separação de patrimónios

Durante muito tempo, e com alguma razão, a percepção dominante foi a de que as contas e o património da empresa, do empresário e da família, eram uma e a mesma coisa. Hoje já não será assim, mas é bom ter a clarividência de ter presente os inconvenientes de tal situação, para que não aconteça. Esta separação é essencial para a sobrevivência da empresa e da família empresária, enquanto tais. A par disso é essencial salvaguardar a distinção, para aqueles que trabalham na empresa, entre remunerações do trabalho e remunerações do capital – umas não compensam as outras.