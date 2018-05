Empresas e outras pessoas coletivas vão ter certidão online permanente

Está aprovada a possibilidade de obtenção de uma certidão em suporte eletrónico permanentemente atualizada dos atos e factos relativos a pessoas coletivas e entidades inscritas no Ficheiro Central de Pessoas Coletivas (FCPC).

A medida foi aprovada nesta quarta-feira, 30 de maio, na reunião do Conselho de Ministros, tendo sido dada ‘luz verde’ à criação de uma certidão online para as pessoas colectivas. Com esta nova funcionalidade, deixa de ser necessária a certidão em papel comprovativa da inscrição de pessoa coletiva naquele Registo, nomeadamente para concursos públicos, simplificando procedimentos e reduzindo custos para as mais de 660.00 empresas inscritas naquele Ficheiro.

Com esta medida, inserida no programa Simplex+ e no plano estratégico Justiça + Próxima, “será possível subscrever um serviço de acesso à informação constante daquele registo, de modo permanentemente atualizado, mediante um código que poderá ser disponibilizado a qualquer entidade sempre que seja necessário comprovar a situação jurídica da pessoa coletiva em causa”, salienta o Executivo.