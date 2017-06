Empresas dinamarquesas interessadas em investir no Barreiro

As empresas dinamarquesas, com o gigante AP Moeller Maersk à cabeça, têm demonstrado interesse em investir no Barreiro, em particular no futuro terminal de contentores previsto para aquela região do estuário do Tejo.

O interesse crescente de investidores da Dinamarca levou o embaixador daquele país em Portugal, Michael Suhr, a visitar, no final da semana passada, os territórios do Lisbon South Bay, terrenos dos antigos parques industriais da CUF (Barreiro), Quimigal (Seixal) e Lisnave (Almada) geridos pela Baía do Tejo, uma empresa detida pela ‘holding’ estatal Papública.

“Não é a primeira vez que o embaixador se desloca aos territórios Lisbon South Bay, nomeadamente ao Barreiro, uma vez que empresas dinamarquesas têm manifestado interesse no processo do futuro terminal de contentores de Lisboa que mantém perspetiva de se vir a desenvolver no Barreiro”, sublinha um comunicado da Baía do Tejo.