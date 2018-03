Empresas de transportes públicos: regulador ameaça com coimas até 45 mil euros

Uma ação de monitorização da AMT – Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, hoje divulgada, concluiu que “diversos operadores desrespeitaram” as regras em vigor para atualização das tarifas dos títulos de transportes em diversas regiões de Portugal.

De acordo com o comunicado do órgão regulador do setor dos transportes, esta monitorização sistemática decorreu “na sequência de comunicações de autoridades de transportes locais, bem como de várias reclamações apresentadas por passageiros”, tendo sido “constatadas diversas situações que podem configurar incumprimentos das regras estabelecidas (…)”.

Para realizar esta ação de monitorização, a AMT enviou, em dezembro de 2017, um pedido de informação a todas as CIM – Comunidades Intermunicipais (21), às Áreas Metropolitanas (2) e ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P.

As conclusões da AMT são preliminares, uma vez que apenas sete CIM responderam.

Em quatro CIM – Algarve, Alto Tâmega, Cávado e Lezíria do Tejo – não se constataram inconformidades.

Nas outras três CIM que responderam à AMT, a situação foi diferente: “foram notificadas à AMT, pela CIM da Região de Coimbra, CIM Região de Aveiro e pela CIM Médio Tejo, inconformidades nas respetivas regiões, relativamente a mais de uma dezena de operadores, sendo o incumprimento relativo a várias tipologias de títulos e tarifas (bilhetes simples, pré-comprados, assinaturas de linha, passes de linha mensais, só para mencionar alguns dos casos detetados)”.

Perante estes incumprimentos, a AMT garante que “está em condições de iniciar os procedimentos para sancionamento do incumprimento das regras referidas por parte dos operadores de serviço público, incumprimento esse que pode ser punido com coimas entre mil euros e 44.891,81 euros”.

Mas a situação pode piorar porque a AMT revela neste comunicado que as restantes entidades a quem pediu informações ainda não responderam, incluindo as Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto e o próprio IMT – Instituto da Mobilidade e dos Transportes, que, em conjunto, representam a maior parte do território nacional e dos operadores de transportes que operam em Portugal.

“Ainda se aguarda informação final, confirmando a existência de incumprimentos, por parte das CIM Alto Alentejo, Alto Minho, Ave, Beira Baixa, Beiras e Serra da Estrela, Douro, Região de Leiria, Oeste, Tâmega e Sousa, Terras de Trás os Montes, Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto ou por parte do IMT, designadamente quanto às CIM Baixo Alentejo, Alentejo Central, Alentejo Litoral e Viseu Dão Lafões”, adianta o referido comunicado da AMT.

O órgão regulador do setor dos transportes alerta ainda que, “na decorrência destes procedimentos poderá estar em causa, caso se justifique, a devolução de montantes indevidamente cobrados, pelo que a AMT reitera a recomendação já antes transmitida, de que os passageiros devem conservar os comprovativos das despesas efetuadas em títulos de transportes, devendo enviar cópia dos mesmos caso sejam efetuadas exposições ou reclamações diretas às autoridades locais e/ou à AMT, em caso de dúvida ou deteção de eventuais inconformidades”.

Apesar de não explicitar quais os operadores de transportes em incumprimento, a AMT acrescenta que, “de um modo geral (…), verifica-se, ainda, uma assimetria considerável na atuação de várias autoridades de transportes locais – em alguns casos, não foram totalmente assumidas competências de autoridade de transportes, o que implica a intervenção supletiva do IMT, em outras o processo de validação tarifária ainda se encontra em curso, designadamente pela falta de informação ou informação insuficiente prestada pelos operadores ou porque estarão em curso procedimentos de correção de inconformidades”.

A AMT emitiu também recomendações às autoridades locais, “no sentido de que as decisões enquadradoras do sistema tarifário a nível local, relativamente a operadores em concreto, devem assumir a forma de ato expresso regulamentar, administrativa ou contratual, assim como ao Governo, no sentido de proceder à regulamentação das regras gerais tarifárias.

“Apenas desta forma expressa e objetiva, se garante a equidade das relações entre agentes económicos e destes com Estado, bem como se promove, efetivamente e de forma transparente, a defesa dos interesses e direitos dos consumidores”, defende a instituição presidida por João Carvalho.