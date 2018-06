Empresas de mobiliário não conseguem vender fora de Portugal, revela estudo

As empresas de mobiliário portuguesas estão com dificuldades no processo de internacionalização e quase só vendem no país, de acordo com um estudo desenvolvido no âmbito do Mestrado em Finanças da Universidade Portucalense Infante D. Henrique.

O autor da análise ao setor, Tiago Martins, argumenta que o processo tem obstáculos como a falta de autofinanciamento e a escassez de canais na distribuição internacionais. Para tirar partido da internacionalização e, assim, ajudar à sustentabilidade do setor, as empresas de mobiliário deve unir-se.

“É fundamental criar um cluster do mobiliário e uma marca de referência única a nível internacional, para trazer à indústria e à economia local, regional e nacional”, refere o trabalho desta universidade no Porto.