Empresários do Fórum Macau inteiram-se das oportunidades de negócios em Cabo Verde

Segundo a presidente da Cabo Verde TradeInvest, Ana Lima Bárber, esta visita acontece na sequência do último encontro promovido pelo Fórum Macau em Março de 2018, para celebrar os 15 anos do fórum, momento em que foi aprovado o plano de acção visando o reforço da cooperação económica e empresarial entre a China e os Países da CPLP.

“Portanto o objectivo da visita desta delegação é dar a conhecer quais são as actividades previstas no plano de acção para este ano, e também escolher quais é que podem ser as oportunidades de negócios que temos, e no fundo concluir as parcerias em termos de investimentos”, explicou Ana Lima Bárber.

A delegação inclui representantes de um grupo de empresas de Qingdao, uma cidade da China com uma forte componente industrial, com a qual a Cabo Verde Tradeinvest assinou um memorando de entendimento, no ano passado que permite que o sector privado cabo-verdiana possa ter acesso a essas empresas e possam trabalhar em parceria.