Empresa sueca testa chip implantado na pele para validar viagens de comboio

Ao circular num comboio em Portugal, muitas vezes tem de se mostrar o bilhete válido ao revisor da carruagem que depois é verificado. Na Suécia a realidade poderá vir a ser diferente. A transportadora SJ resolveu colocar o bilhete de comboio num microchip que é depois transplantado na pele dos passageiros.

O teste foi feito a cerca de 3.500 suecos. Lina Edström, responsável pelo marketing da empresa, revelou num vídeo no Youtube “que a tecnologia de implante do microchip é recente mas que tem crescido em popularidade”.

A tecnologia chama-se Near Field Communication (NFC). O utilizador escreve o número de cliente da SJ no microchip e o revisor de carruagem passa um dispositivo móvel (semelhante a um smartphone) por cima da pele do utilizador, indicando-lhe no ecrã o bilhete válido.