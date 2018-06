Empresa portuguesa vai reconstruir estradas no Panamá

A Viaponte, empresa que presta serviços de consultoria e que pertence ao Grupo Quadrante, faz parte do consórcio adjudicado pelo ministério das obras públicas do Panamá para a ampliação e remodelação da auto-estrada Panamericana, revelou a empresa em comunicado, esta terça-feira, dia 19 de junho.

O projeto está avaliado em 543 milhões de dólares e “faz parte do programa de expansão da rede rodoviária da República do Panamá”, lê-se no documento. Estão previstas cerca 50 obras num nesta primeira fase do projeto. “ A primeira fase irá ainda fomentar a melhoria da circulação entre populações, através do aumento de conectividade com as estradas locais”.

Para Tiago Costa, responsável do Grupo Quadrante, a participação da empresa num projeto desta dimensão “é um motivo de orgulho” e representa ainda uma prova de que “a engenharia portuguesa tem qualificações para ser competitiva no mundo”.