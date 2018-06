Empresa portuguesa de navegação robótica patenteia tecnologia nos EUA

A Follow Inspiration, empresa portuguesa especializada em tecnologias de navegação autónoma na área robótica móvel, obteve uma patente de âmbito tecnológico, junto do Gabinete de Patentes e Marcas dos Estados Unidos da América (USPTO).

Com esta patente, concedida no início de 2018, nenhuma outra empresa poderá comercializar livremente em território norte-americano produtos com as mesmas especificações técnicas dos robots da Follow Inspiration, revelou a empresa ao Jornal Económico.

A empresa do norte do país irá participar numa missão empresarial aos EUA, organizada pela Start Up Portugal, no próximo dia 15 de junho, em Nova Iorque. A acompanhar o CEO da Follow Inspiration, Luís de Matos, estarão o primeiro-ministro, António Costa, o ministro da economia, Manuel Caldeira Cabral e o secretário de Estado para a Internacionalização, Eurico Brilhante Dia.