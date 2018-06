Empresa japonesa cria nave espacial para lançar voos comerciais em 2023

Uma startup japonesa anunciou que está a trabalhar num novo tipo de aeronave, que combina o sistema de propulsão de um avião a jato com o de um foguete, e que será testado no ano que vem, com o objetivo de iniciar voos comerciais em 2023.

A PD Aerospace, empresa emergente de Nagoya, no centro de Japão, obteve um financiamento de 520 milhões de ienes (cerca de quatro milhões de euros) de cinco companhias, entre as quais a All Nippon Airways (ANA), uma das maiores companhias aéreas japonesas, confirmou à Agência Efe um porta-voz da ‘start-up’.

A companhia trabalha numa aeronave espacial equipada com um motor que pode alternar entre modo de avião a jato e foguete para criar a primeira aeronave de passageiros do Japão capaz de alcançar o espaço exterior (100 quilómetros de altitude) e reentrar na atmosfera.