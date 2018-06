Empresa Gestifute diz que “era credora do Sporting, mas nada pediu” ao clube de Alvalade

“Foi o Sporting que nos procurou e solicitou ajuda para encontrar uma solução para o Rui Patrício”. É esta a resposta da agência de jogadores e treinadores Gestifute às acusações do presidente do Sporting Clube de Portugal, Bruno de Carvalho, de que a empresa de Jorge Mendes teria forçado a saída do guarda-redes para o Wolverhampton, entretanto travada pelo líder leonino.

Ao jornal “Record” a Gestifute assume que “era credora do Sporting, mas nada pediu ao Sporting” e que possui “toda a documentação trocada que prova a sua boa fé neste processo”.

Esta sexta-feira, Bruno de Carvalho acusou Jorge Mendes de “aproveitar uma situação – que é um crime – com a ajuda da comunicação social”, tentando obter mais de sete milhões de euros da transferência de Rui Patrício para o Wolverhampton.