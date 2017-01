A empresa onde cada um só faz o que quer (e funciona)

Quantas vezes já desejou poder chegar ao seu trabalho e fazer simplesmente o que quiser? Pois, neste empresa brasileira, isso é possível. Chama-se Abellha e aqui, cada um só faz o que quer (e funciona).

Esta empresa é uma incubadora, com apenas sete funcionários, que ajuda pequenos negócios com impacto social a sair do papel. Tudo o que a Abellha pratica, também ensina a outras empresas, incluíndo o modelo de gestão por eles utilizado.

Mas como funciona? Para começar são definidos objetivos para os próximos três meses. Cada um escolhe a sua tarefa, vai a votos e, após decidido o que cada um pretende, é hora de fazer uma lista de responsabilidades e funções para atingir a meta. Uma vez por mês, todos se reúnem para perceber se existem atrasos, dificuldades ou se tudo está a correr como planeado.

“Você inverte as relações de poder e cada um toma as decisões de acordo com o que procura para a sua vida. Isso gera não só pessoas mais felizes no trabalho, mas resultados melhores”, explica a fundadora da Abellha, Ana Julia Ghirello.

Oito startups e três agências de publicidade, uma delas em Nova Iorque, todas com um máximo de 20 funcionários, já utilizam esse modelo de gestão. A implantação para empresas estruturadas, já com a sua gestão rotinada, custa entre 12 (3,524 mil euros) e 20 mil reais (5,873 mil euros), de acordo com o tamanho da equipa.

Startups que estão a começar há pouco tempo podem contratar todo o serviço de incubação, que já inclui a implantação do modelo de gestão horizontal, por 1,250 mil reais (367 euros) por mês.

Mas não fica por aqui. A ambição é mais forte e a empresa pretende implantar o modelo do “faça o que quiser” em empresas de maiores dimensões, com até 100 funcionários, e multiplicar a sua receita de 64 mil reais (18,796 mil euros= para 400 mil reais (117,479 mil euros).

Está, também, para breve uma plataforma digital para as startups que quiserem testar esse método de gestão.