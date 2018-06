Empresa do Grupo Elevo ganha “National Energy Globe Awards 2018”

A Ecovisão – Tecnologias do Meio Ambiente Lda, empresa que pertence ao Grupo Elevo, ganhou

dois “National Energy Globe Awards 2018” com os projetos “Roadmap dos Resíduos em Cabo

Verde” e “Bioenergia em São Tomé e Príncipe”, avança a empresa liderada por Gilberto Rodrigues.

O projeto de Cabo Verde, liderado pela Ecovisão, em consórcio com a AdPI e a TESE, consistiu no

planeamento do setor dos resíduos no país, consagrado no Plano Estratégico Nacional de Prevenção

e Gestão de Resíduos, anuncia a Ecovisão.

“Neste contexto, foi assegurado o mapeamento das práticas, tecnologias e métodos de gestão de resíduos, incluindo campanhas de caracterização em todos os municípios, num total de 104 amostragens, e a definição de uma proposta para a estruturação integral do setor nos próximos 15 anos, em linha com as melhores referências internacionais”, diz o comunicado.