Empresa de ex-assessora de Salgado vai gerir venda de imóveis do Novo Banco

A espanhola Alantra, da qual a assessora de Ricardo Salgado, Rita Barosa, faz parte, foi a empresa escolhida pelo Novo Banco para encontrar um comprador para a carteira de imóveis do Novo Banco. A escolha causou mau-estar dentro do Novo Banco, temendo-se a existência de um conflito de interesses envolvendo aquela que é uma das principais figuras do colapso do BES, avança o jornal “Público”.

Fonte do Novo Banco revela ao jornal que foram várias os funcionários que ficaram “espantados quando as alusões a Barosa desapareceram subitamente da documentação da Alantra que passou a ser enviada de Espanha”. “Alguém deu a volta ao texto e apagaram o nome”, acrescenta.

“Quando a administração soube que a proposta inicial da Alantra mencionava Rita Barosa, participou que ela não poderia constar e requereu que refizessem a proposta exclusivamente com elementos da Alantra Espanha”, diz outro elemento da administração do banco.