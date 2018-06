Empresa de Cervejas da Madeira chega a acordo para aumento salarial de 2,5%

O acordo alcançado entre a Empresa de Cervejas da Madeira com a Federação dos Sindicatos da Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria, e Turismo de Portugal e com o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários, e Atividades Metalúrgicas da Madeira prevê um aumento salarial de 2,5%, que abrange 233 trabalhadores a que acresce também aumento em cláusulas como por exemplo as diuturnidades, subsídio de alimentação, abono para falhas e ainda numa remuneração mínima de 605 euros.

A Empresa de Cervejas da Madeira salienta que este é o culminar de “um longo processo negocial” entre a empresa e os sindicatos que se iniciou em 2013, e foi acompanhado pela Direcção Regional do trabalho e Acção Inspectiva.

A última tabela salarial era de dezembro de 2011 tendo existido uma proposta de revisão em dezembro de 2012.