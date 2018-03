Emprego vai aumentar mais que o esperado em 2018, segundo o BdP

O Banco de Portugal reviu em alta as projeções de crescimento do emprego para este ano. O banco central prevê uma subida de 1,9% no emprego, no Boletim Económico, divulgado esta quarta-feira, em comparação com os 1,6%, da previsão anterior, referente a dezembro.

“Depois de, em 2017, ter crescido mais do que o PIB, o emprego continuará a aumentar até 2020, ainda que a um ritmo progressivamente mais baixo ao longo do horizonte de projeção”, explicou o Banco de Portugal.

“Em 2020, o nível médio do emprego situar-se-á 1,6% abaixo do observado em 2008. O aumento do emprego ao longo dos próximos anos, conjugado com aumentos ligeiros da população ativa, resulta na redução da taxa de desemprego, que deverá ser de 5,6% em 2020”, referiu.