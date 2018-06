Emprego em 2017 cresceu para o nível mais elevado desde 2011

Em 2017, o volume do emprego cresceu para o nível mais elevado desde 2011. No ano passado, estavam empregados aproximadamente 4,5 milhões de trabalhadores, o que significa um aumento de 143 mil ingressos no mercado de trabalho entre 2016 e 2017. Os números foram apresentados esta terça-feira, dia 26 de junho, com a publicação do Relatório sobre o Emprego e Formação Profissional em Portugal continental, onde esteve presente o secretário de estado do Emprego, Miguel Cabrita.

Emprego com “ano positivo”

Para o governante, “2017 foi inequivocamente um ano positivo do ponto de vista do emprego e, em geral, para a economia e sociedade portuguesas” e frisou que “é difícil encontrar dados em sentido contrário”.