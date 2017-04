Emprego anima Wall Street

Wall Street negoceia em ligeira alta, animado com as divulgações do relatório do emprego privado que mostra que o ritmo de contratação norte-americana aumentou desde 2014, fomentando a força da economia.

De acordo com a Reuters, o relatório do ADP sobre o Emprego Nacional mostrou que foram adicionados 263 mil postos de trabalho ao setor privado dos EUA, superando a expectativa de 187 mil.

Os investidores aguardam o encontro do presidente norte-americano com o presidente chinês, Xi Jinping. Uma reunião que abordará provavelmente temas como o comércio entre as duas potências e o armamento da Coreia do Norte.