Empreendedores e startups vão competir num ringue de boxe

Cascais recebe o ‘Get in the Ring’, que já está presente em 100 países. As startups terão a oportunidade de competir contra milhares de startups globalmente, ganhar prémios, conquistar exposição e conectar-se com investidores, empresários de topo e especialistas do seu setor como o objetivo de expandir o seu negócio.

Trata-se de um formato inovador e que coloca os empreendedores frente a frente num ringue, numa espécie de batalha pelo melhor pitch. A edição portuguesa realiza-se no dia 27 de março, em Cascais, numa ação organizada e promovida pela agência de empreendedorismo do município – DNA Cascais.

Os vencedores irão ganhar um prémio monetário e terão a oportunidade de competir globalmente na grande final global que se irá realizar em maio de 2017, em Singapura. Durante a competição, que se realiza no dia 27 de março, no Centro de Congressos do Estoril, não sendo necessário recurso a um suporte de apresentação.