As sociedades não são mais do que um reflexo das emoções agregadas do ser humano: ora queremos estar com alguém, ora pensamos por vezes que estamos melhor sozinhos. Eventos como o Brexit, referendos para permanecer no Euro ou até num país, como o caso da Escócia ou da Catalunha, podem ser mais complicados de gerir na prática, como aliás se tem visto. Embora estes assuntos sejam de fácil aproveitamento político, os efeitos secundários são frequentemente subestimados em termos económicos e sociais, principalmente quando lavamos em consideração o fenónomeno da globalização e a afirmação de diversos blocos económicos. Sabemos que no caso em que o referendo foi cumprido, o do Reino Unido, a incerteza aumentou e o futuro da economia é incerto no pós 2019.

A proclamação adiada da independência da Catalunha é mais uma prova de que os políticos tudo dizem e tudo omitem para ser eleitos ou manter-se no poder, aproveitando a onda do populismo. Vender a ilusão de que a Catalunha separada é um poderio económico constitui um engano. O cimento do projecto europeu baseia-se na integração e optimização com objectivos de paz, economia e bem-estar, respeitando os costumes.

Os alertas feitos contra a “espanholização” da banca portuguesa encontram um bom argumento na Catalunha, uma vez que a dependência financeira pode causar constrangimentos à evolução do país. A estratégia de diversificação dos actores no sistema bancário nacional, num ambiente de inexistência de um mercado de capitais dinâmico e de confiança, teve como consequência a passagem da propriedade dos bancos e activos a preços com desconto substancial.