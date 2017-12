EMEL terá equipas de moto para ver quem estaciona em faixas BUS ou segunda fila

A Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL) vai criar equipas de fiscalização rápida para agir em casos de estacionamento nas faixas BUS ou em segunda fila, escreve o “Diário de Notícias” na edição deste sábado.

Os profissionais do novo grupo deslocar-se-ão de moto e terão o apoio da Carris e da Polícia Municipal, uma vez que a ação visa facilitar o funcionamento adequado dos transportes públicos, conforme refere a medida que consta do plano de atividades da empresa para 2018.

A zona de São Domingos de Benfica será alvo deste reforço. Segundo a EMEL adiantou ao DN, há “mapas internos que preveem diferentes fases de alargamento, mas a sua concretização realiza-se de forma progressiva ao longo do ano e depende de diferentes fatores”.

Para o próximo ano há ainda planos para reavaliar as regras de circulação e de acesso aos bairros históricos da cidade. De acordo com o documento a que o matutino teve acesso, os investimentos da EMEL para 2018 são: infraestruturas (22 milhões de euros), mobilidade e acessibilidade (6 milhões de euros), relação com o público/cliente (1,7 milhões de euros) e eficiência e produtividade (4 milhões de euros).