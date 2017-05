Emel apresenta E-park para Empresas

As aplicações que lhe sugerimos têm uma única missão: facilitar-lhe a vida. Nesse sentido imagine o seguinte cenário: estacionou o carro, pagou o parquímetro mas ainda não se despachou e o tempo já escasseia. Começa a imaginar os senhores da Emel a passearam pela zona onde estacionou e já só espera não ter o carro bloqueado quando chegar ao veiculo. Pois bem, esqueça todas essas preocupações com a aplicação E-Park. No mesmo cenário, só teria de abrir a app e estender por mais alguns minutos ou horas o seu ticket virtual de estacionamento.

Simples, não é? Para o utilizador particular, sem dúvida. Já as entidades empresárias, cujo estacionamento na cidade muitas vezes é indispensável à atividade, não tinham tanta facilidade em fazer o mesmo processo, devido à inexistência um perfil central que permitisse criar vários utilizadores para o mesmo NIF. O número de identificação fiscal é um dos requisitos para aceder à interface, tal como o número de telefone, para onde é enviado um código de ativação.

-Foi então por isso que a Emel lançou, esta semana, a versão para empresas, que permite ser definido um gestor de frota, em www.eparkempresas.pt, e, posteriormente, serem definidos vários colaboradores, cada um com uma ou mais matrículas de carros que podem estacionar. Cada colaborar tem de ter a aplicação no smartphone, que lhe apresenta dois perfis – o particular e o da empresa. Em cada um deles é possível ter saldo distinto, e utilizar cada um consoante a finalidade – empresária ou particular.