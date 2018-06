Embaixada de Angola vai mudar-se para Jerusalém? Diplomata israelita acredita que sim

O embaixador de Israel em Angola disse hoje que o Governo israelita vai continuar a defender-se dos “ataques terroristas” oriundos da faixa de Gaza e acredita que Luanda também mudará a embaixada para Jerusalém, como já o fizeram outros países.

Em entrevista exclusiva à agência Lusa, em Luanda, Oren Rozenblat, embaixador israelita em Angola, sublinhou que as relações entre os dois países são boas, especialmente no apoio ao desenvolvimento da agricultura angolana.

Sobre o recrudescimento da violência na faixa de Gaza, após a inauguração da embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém, mudando-se desde Telavive, Oren Rozenblat acusa o Hamas de “declarar a morte” aos israelitas, desde os territórios palestinianos.

“Nós não queremos morrer. Essa é a situação, muito simples. E eles não vão entrar em Israel. Os terroristas do Hamas não vão entrar no nosso país, não vão passar a nossa fronteira”, afirma.

Na entrevista à Lusa, o embaixador israelita vai mais longe e acredita que Angola ainda decidirá alterar embaixada angolana: “Nós cremos que a embaixada de Angola em Israel também vai mudar para Jerusalém, porque é a nossa capital. Se por exemplo Israel decide que a nossa embaixada em Angola vai mudar para o Lubango [sul de Angola] isso é uma loucura, porque todo o Governo de Angola está em Luanda”.

Oren Rozenblat compara ainda as duas realidades, para justificar Jerusalém – tida internacionalmente como capital de Israel e da Palestina – como centro das embaixadas, também de Angola.

“Quando eu vou ao MIREX [Ministério das Relações Exteriores de Angola, em Luanda] são cinco minutos, mas o embaixador de Angola [em Israel] necessita de mais de uma hora, de Telavive a Jerusalém, porque o nosso ministério das Relações Exteriores está em Jerusalém”, aponta.

O Governo angolano, através do ministro das Relações Exteriores, decidiu, em maio, exonerar dois diplomatas responsáveis pela presença de Angola na recente inauguração da embaixada norte-americana em Jerusalém, alegando que violaram as instruções.

“É uma situação dentro do MIREX”, responde apenas Oren Rozenblat, questionado pela Lusa, tendo em conta que a justificação oficial para as duas exonerações não foi a presença e sim por desrespeitarem as orientações superiores.

A mesma decisão foi publicamente enaltecida pelo secretário-geral da Organização de Libertação da Palestina (OLP), Saeb Erekat.

“Desde o início entendemos que algo de errado tinha acontecido e a exoneração de dois diplomatas angolanos responsáveis pela participação angolana naquele acontecimento vergonhoso, tal como anunciado pelo ministro Manuel Augusto, acabou por confirmar o que todos sabíamos: a forte solidariedade de Angola para com a Palestina e a certeza de que certamente Angola nunca fará parte de um insulto contra o povo palestiniano”, afirma Saeb Erekat, num artigo de opinião publicado a 27 de maio no diário estatal Jornal de Angola.