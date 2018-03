Emanuel Câmara alerta para necessidade de desassoreamento do Porto do Porto Santo

O presidente do PS Madeira, Emanuel Câmara, chamou a atenção para a necessidade de se fazer o desassoreamento do Porto do Porto Santo, durante uma iniciativa promovida no areal desta ilha. O responsável pelos socialistas madeirenses alerta que o acumular de areias pode pôr em causa a segurança das manobras de atracagem das diferentes embarcações.

“Sabemos que o acumular das areias pode pôr em causa a segurança das manobras de atracagem das diferentes embarcações, nomeadamente o Lobo Marinho, que faz as ligações entre a Madeira e o Porto Santo”, alertou Emanuel Câmara durante uma iniciativa no areal do Porto Santo.

O presidente do PS Madeira referiu que estas manobras precisam ser feitas com “toda a segurança” realçando a importância das entidades competentes procederem ao desassoreamento do Porto do Porto Santo.