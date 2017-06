Emails entre Pedro Guerra e Adão Mendes geram inquérito do Ministério Público

Vai ser aberto um inquérito à troca de emails entre o diretor da Benfica TV, Pedro Guerra, e o ex-árbitro, Adão Mendes, confirmou hoje à Tribuna Expresso o Ministério Público, alegando ter recebido uma denúncia anónima sobre a situação, tendo esta sido encaminhada para o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

O caso foi divulgado por Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, que, na última terça-feira, no Porto Canal, afirmou tratar-se de “um esquema de corrupção de árbitros para favorecer o Benfica”, referindo a alegada troca de emails entre os dois responsáveis, na época 2013/2014.

Conforme o diretor de comunicação do FC Porto, o presidente do clube da luz, Luís Filipe Vieira, estava envolvido no “esquema de corrupção”, sendo tratado como “primeiro-ministro”. Por sua vez, os árbitros foram intitulados de “padres”.