CGD: Esquerda nega admissão de emails de Domingues na CPI

O PS, PCP e BE negaram na tarde de hoje a admissão dos documentos enviados por António Domingues, ex-presidente da CGD, alegando que não se inserem no âmbito da comissão de inquérito à gestão do banco público.

Na reunião da mesa de coordenadores da comissão de inquérito discutiu-se a admissibilidade da documentação, uma vez que o presidente da mesma, Matos Correia, estava com “dúvidas jurídicas” em relação à inserção desta nas competências da CPI, deixando a decisão a cargo dos partidos políticos.

Os restantes requerimentos apresentados pelos grupos parlamentares de direita foram chumbados também, revela o Público, estando em causa a questão acerca da existência de mensagens de telemóvel entre Domingues e Centeno, da parte do CDS, e o pedido das transcrições dessas mensagens, pelo PSD.