Em dia de Fitch, PSI 20 sobe e juros da dívida descem

A Bolsa de Lisboa fechou a semana no verde, num dia em que o destaque está na revisão de rating da República pela agência de notação financeira Fitch. O PSI 20 avançou 0,56% para 5.386,19 pontos, com 11 das 18 cotadas no verde e o retalho a viver um momento positivo na quadra natalícia. A volatilidade da Pharol continua em destaque.

A Sonae subiu 3,29% para 1,163 euros por ação, enquanto a concorrência Jerónimo Martins ganhou 1,23% para 16,045 euros. Ainda no verde, destaca-se o BCP (1,15%), a EDP (1,07%) e a REN (0,71%).

No entanto, a maior subida foi da Pharol. A operadora nacional recuperou das quedas acentuadas das últimas sessões (relacionadas com o novo plano de reestruturação da operadora brasileira Oi, da qual a Pharol é a maior acionista) e fechou a subir 4,26% para 0,269 euros.