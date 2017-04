Em 2080 teremos 22 mil portugueses centenários

Dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) dão conta de que por cada 100 mil habitantes, há atualmente cerca de 42 (41,5) pessoas com 100 ou mais anos e a expectativa é para que até 2080 o número venha ainda a aumentar. As projeções do INE indicam que, numa tendência inversa à população jovem, o envelhecimento populacional vai aumentar, podendo atingir em breve o rácio de 317 idosos por cada 100 jovens.

Segundo avança o jornal ‘Expresso’, o número de pessoas que ultrapassaram a fasquia dos dois dígitos de idade na viragem do milénio não ultrapassava os 5,6 por cada 100 mil habitantes. No entanto, a melhoria das condições de vida aliada aos progressos médicos e tecnológicos viram estender a esperança média de vida, que desde 2000 ganhou um bónus de 10 anos. Os homens podem viver, em média, até aos 87 anos, enquanto as mulheres podem chegar aos 92.

Atualmente vivem em Portugal 4287 pessoas acima dos cem anos e, dentro de 60 anos, o número pode chegar aos 22 mil. Já o número de pessoas acima dos 65 anos crescerá de 2,1 para os 2,8 milhões.