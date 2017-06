Em 2060, Lisboa terá tantos residentes como a região norte

Em 2060, a área metropolitana de Lisboa irá abranger tantos habitantes quanto a região norte. Contudo, estando a economia concentrada no litoral, a capital portuguesa necessita de mais mão-de-obra imigrante. “O mais preocupante é manter-se uma tendência estrutural para que os desequilíbrios demográficos continuem a decorrer”, refere Jorge Malheiros, um dos responsáveis pelo estudo ‘Migrações e sustentabilidade demográfica’, citado pelo jornal Diário de Notícias (DN).

“Não havendo migração de substituição, todas as regiões vão perder população, mesmo o litoral. As necessidades, quer em termos demográficos quer da necessidade dos recursos humanos para a economia, são maiores em Lisboa, norte e centro litorais, o que significa que vão manter-se os desequilíbrios”, salienta o geógrafo.

Para preencher a necessidade de mão-de-obra em 2060, Portugal precisa que, a cada ano, entrem 75 mil imigrantes no país, afirmam os investigadores. E visto que a economia se tem concentrado ao redor de Lisboa, Malheiros sustenta que “esta concentração faz com que nem com os migrantes de substituição corrijam os desequilíbrios demográficos”.

Com dez milhões de habitantes, caso a situação se mantenha – ou seja, poucos nascimentos e muitas mortes – é possível que Portugal veja os seus residentes reduzirem para 7,8 milhões. Em 2016 nasceram 87,440 crianças, mais 1,661 que no ano anterior e apenas a área metropolitana de Lisboa apresenta um pequeno saldo demográfico positivo, situado nos 0,01%.

Lisboa é também a área com o índice de fecundidade mais elevado, com 1,66 filhos por mulher em idade fértil, seguindo-se o Algarve, com 1,61 filhos. Para o geógrafo, os saldos migratórios contribuíram para esta evolução.

Contudo, para que os 4,3 milhões de pessoas pertencentes à população ativa não reduzam para 2,8 milhões, dentro de 43 anos, Lisboa precisará de 723 mil trabalhadores que, juntando ao litoral, norte e centro, totaliza mais de 1,7 milhões de pessoas para necessidades laborais, diz o mesmo jornal, que refere Alcoutim como exemplo: Em 2015, foram registados 15 nascimentos, tendo o número mais que duplicado face a 2013 (seis crianças nasceram). No entanto, de 2015 para 2016, o número reduziu, tendo sido apontados apenas nove nascimentos.

O presidente da Câmara de Alcoutim, Osvaldo Gonçalves, defende que “a desertificação do interior atingiu uma situação tão grave” que a prioridade agora é “estabilizar a população” – uma situação difícil. “Ficamos muito contentes por nascerem mais quatro ou cinco crianças num ano, mas a verdade é que assistimos a funeirais todas as semanas”, diz.

E adverte: “Tem de haver fortes incentivos de combate ao envelhecimento demográfico, são precisas medidas governamentais de fundo. Devem ser criados a nível nacional apoios à natalidade e que vão aumentando consoante o número de filhos, para garantir que uma mãe possa estar com a criança até um ano, 18 meses. Mas esses incentivos não deverão ser em dinheiro. Por exemplo, podem ser atribuídas ajudas ao pagamento da renda de casa ou da luz e da água”, cita o DN.

Já o geógrafo, Jorge Malheiros, acredita que “conseguir apoio público para captar investimento para determinadas áreas do interior, mostrando que as comunicações são boas, que há mão-de-obra disponível, explicar as vantagens de se viver nessas localidades”, e “manter os serviços públicos em vez de os encerrar, garantir que as vias de acesso são boas e, depois, incrementar o emprego qualificado para atrair pessoas para essas zonas”, são algumas das soluções.

Contudo, “mesmo que tudo isso seja feito, não vamos mudar a estrutura do país, podemos atenuar os desequilíbrios, mas não os vamos inverter”, remata Malheiros.