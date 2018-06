Em 2050 haverá mais plástico nos oceanos do que peixe. A produção de plástico aumentou vinte vezes entre 1960 e 2014, passando de 15 milhões de toneladas para 311 milhões. A DECO notícia ainda que “13 milhões de toneladas vão parar diretamente ao mar”. Segundo a publicação, para a produção atual de plástico “são necessários 17 milhões de barris de petróleo”.

O Jornal Económico escreveu um artigo com algumas dicas que ajudam o leitor a reciclar o plástico.

Atualmente, há 5,25 biliões de partículas de plástico espalhadas nos oceanos, pesando cerca de 268 mil toneladas. A grande maioria encontra-se entre o Atlântico sul e norte, o Pacífico sul e norte e o oceano Indico. As correntes marítimas levam o plástico para os vários cantos do mundo. Uma equipa de cientistas, na qual participou Simon Boxall, professor de oceanografia da universidade de Southampton, no Reino Unido, encontrou, numa ilha remota no Árctico, amostras de plástico oriundas do Reino Unido, Holanda, Noruega, Estados Unidos, Canadá e França.