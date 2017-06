Em 2030, a Índia só quer vender carros elétricos

O Fórum Económico Mundial relata a intenção do Governo indiano de que, dentro de 13 anos, só sejam vendidos naquele país veículos elétricos, uma revelação que deixou os ambientalistas satisfeitos. Para o conseguir, o governo irá preparar medidas de incentivo à compra de veículos elétricos, na esperança de que o aumento de veículos de emissões zero permita reduzir os níveis de poluição ambiental que anualmente contribuem para a morte de 1,2 milhões de pessoas naquele país, segundo um estudo levado a cabo pela Greenpeace.

Além dos benefícios para a saúde e para o ambiente, outro fator importante nesta mudança de paradigma é o equilíbrio da balança comercial: a Índia é o terceiro maior importador de petróleo do mundo, o que acarreta um gasto de perto de 135 mil milhões de euros anualmente. A vontade de mudar para a energia elétrica poderá poupar ao país um total de 53,6 mil milhões de euros em importações, de acordo com os cálculos do Fórum Económico Mundial.

O ministro da Energia indiano, Piyush Goyal, anunciou que o Governo apoiará financeiramente a compra de veículos elétricos, mas que a produção destes modelos será “impulsionada pela procura e não por subsídios”.

Esta é apenas mais uma medida do Governo indiano para minimizar a poluição. Em janeiro de 2016, o executivo de Nova Deli já havia ordenado que os homens só poderiam conduzir os seus automóveis em dias alternados (as mulheres solteiras não foram afetadas por esta medida): num dia apenas poderiam circular veículos com matrículas acabadas em número par; no seguinte, apenas veículos com matrículas acabadas em número ímpar.